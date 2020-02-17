الحوثيون يسيطرون على مواقع للجيش على حدود السعودية

2020/02/17 | 19:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر عسكري بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، سيطرت اليوم الاثنين، على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية إثر مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجماعة "نفذت هجوما بغطاء مدفعي وصاروخي على مواقع للجيش اليمني غرب مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)، تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع عدة في وادي قويحش الممتد من جبال الساقية إلى منطقة صابر".

وأضاف أن مسلحي الجماعة اقتحموا موقعي الجبل وخيران في المديرية ذاتها، عقب مواجهات عنيفة مع الجيش أوقعت قتلى ومصابين في الجانبين.

وأشار إلى تصاعد المواجهات بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في السلان وسداح التابعتين لمديرية المصلوب غرب الجوف.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، أمس الأحد، إحباط هجوم لمسلحي الجماعة على مواقع في سلسلة جبال الجرشب بمديرية الغيل، وتكبيد الجماعة 18 قتيلاً وعددا من الجرحى.

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