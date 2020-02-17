رفع كتل كونكريتية من محيط سوق وفتح شارع مغلق منذ 15 عاماً شمال بغداد

2020/02/17 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، أنها وقيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمال بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع […]

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