بعد اجتماع طارئ لمحمد علاوي مع قادة الكتل السياسية.. هذا موعد تقديم اعضاء الحكومة الانتقالية

2020/02/17 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة انتهى الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر نيابي، قوله، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها”.وأضاف المصدر أن “الكابينة الوزارية […]

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