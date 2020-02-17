الخطيب والسفير تولر يبحثان “أمن الطاقة” ودور الشركات الأمريكية في إعمار شبكات ومحطات الكهرباء في المدن المحررة

2020/02/17 | 19:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: غرّد وزير الكهرباء لؤي الخطيب اليوم: “بحثنا مع السفير الأمريكي في #العراق ماثيو تويلر سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال #الطاقة، كان ذلك خلال زيارته لمقر وزارة #الكهرباء“.وأوضح الخطيب “دار الحديث عن الخطة الوطنية لأمن الطاقة ودور … Readmore

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