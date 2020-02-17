مقترح برلماني لالغاء عطلة السبت المدرسية

2020/02/17 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي، مقترحا لالغاء عطلة يوم السيت في المدارس.وذكر حسن كريم الكعبي انه قدم مقترحا بجعل السبت من كل اسبوع دواماً رسميا للطلبة مع الزام المعلمين والمدرسين بتعويض الطلبة بساعات اضافية وبحسب تقدير ادارات المدارس فيما يتعلق بالصفوف المنتهية.

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