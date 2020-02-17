2020/02/17 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح في كركوك مقر "اتحاد الكورد الفيليين"، في منطقة ساحة الطيران بحضور ممثل رئيس مجلس النواب العراقي ومسؤولين وجمع غفير من ابناء الشريحة في المحافظة.ويرأس الاتحاد خليل فاروق الشوهانيوللكورد الفيليين الان عدة منظمات منتشرة في بغداد وواسط وديالى، واربيل والسليمانية.وتعرض الكورد الفيليون على وجه الخصوص الى تهجير ممنهج منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ثم إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجج عديدة ومنها أنهم ينحدرون أصلا من إيران قبل ان يتم إسقاط جنسيتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مقر للكورد الفيليين في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مقر للكورد الفيليين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).