كاسياس يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة الاسباني

2020/02/17 | 19:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحارس الدولي الاسباني السابق، إيكر كاسياس، الاثنين، ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الاتحاد الاسباني لكرة القدم.كاسياس اجتمع أخيراً بسكرتيرة الدولة لشؤون الرياضة، إيريني لوثانو، وابلغها بنيته الترشح للانتخابات قبل 5 أيام، بحسب مصادر مطلعة لكن حارس ريال مدريد السابق، اكد اليوم نيه الترشح للانتخابات، حيث قال في تغريدة على “تويتر”، “نعم سأقدم نفسي لرئاسة

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