المناضل-ة - الجبهة الاجتماعية؛ مبادرة ناقصة بشأن ضرورة ملحة

2020/02/17 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة بلغ وجوب قيام جبهة نضال اجتماعية ضد التعديات على مكتسبات الطبقات الشعبية وحقوقها درجة عالية من الضرورة الملحة منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي مثلته برامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وتكريسها بما يسمى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، هذه الأطراف الاستعمارية الجديدة التي غدت متحكمة بقبضة من حديد بمصير اقتصاد المغرب ومجتمعه.حيث تفرض سياسات في خدمة الرأسمال العالمي، وحليفه المحلي، مخلفة كوارث اج......

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