زكريا كردي - الدّين عندَ الفيلسوف إيمانويل كانط

2020/02/17 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكريا_كردي الدين عند كانط ..من ضوء كتابه " الدين في حدود مجرد العقل "بداية ً ، ألتمس العذر من القرّاء الكرام إن بدا لهم تقديمي لهذا الكتاب الضخم مبتورا بعض الشيء .فالفلسفة في اعتقادي لا تُلخَّص ، والسبب أنّها كما أفهم : قولٌ كليٌ مجردٌ دقيقٌ ومُحكم ، يقوم على المنطق وتناسق الأفكار والنقد ، و هي على عكس ما يحسب كثير من الناس البسطاء ، من انها هذر بياني مبالغ فيه ، أو شطط في القول و الشرح وال......

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