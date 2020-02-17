2020/02/17 | 19:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبنوى: أصدر محافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري أمراً إدارياً بتكليف نائب رئيس مجلس المحافظة نورالدين يونس حسين مديراً لهيأة الاستثمار في المحافظة بالوكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكلّف نائب رئيس مجلس نينوى مديراً لهيأة الاستثمار في المحافظة بالوكالة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكلّف نائب رئيس مجلس نينوى مديراً لهيأة الاستثمار في المحافظة بالوكالة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).