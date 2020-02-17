العبادي يدعو لحملة وطنية لتحقيق الإصلاح والانطلاق نحو عراق قوي وموحد

2020/02/17 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين، الى حملة وطنية لتحقيق الإصلاح والانطلاق نحو عراق قوي وموحد.

وقال العبادي في تغريدة له على تويتر، "ادعو الى حملة وطنية شاملة للسير قدما في تحقيق الاصلاح العام الذي دعت له المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد السيستاني باعتبارها صمام الامان لبلدنا، وان ننبذ المصالح الفئوية والمحاصصة الضيقة".

وأضاف، أن "ذلك من اجل الانطلاق بالعراق الى واقع جديد، عراق قوي وموحد وتحت سيادة شعبه".

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين (17 شباط 2020)، حقيقة نصب منظومة باتريوت في قاعدة عين الأسد، فيما أكد وجود نوعين من القواعد الاميركية داخل العراق.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم- متابعة

اعلن الرئيس السوري، بشار الاسد، الاثنين (17 شباط 2020)، انتصار بلاده على مخططات التقسيم التي حاولت فرضها الجماعات المسلحة حسب تعبيره.

وقال الاسد في كلمة متلفزة بثها التلفزيون السوري، إن "مخططات إبقاء حلب تحت نفوذ الجماع

بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الاثنين، إن واشنطن غاضبة من قرار البرلمان العراقي الخاص باخراج القوات الاميركية من البلاد.

وذكر لاريجاني خلال موتمر صحفي عقد في لبنان، أنه "من الطبيعي أن يتخذ الشعب العر

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