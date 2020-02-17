بالوثيقة: النائب الاول لرئيس البرلمان يقترح على الحكومة الغاء عطلة السبت للمدارس

2020/02/17 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اقترح النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الإثنين (17 شباط 2020) على الحكومة إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس.

وجاء في كتاب صادر عن الكعبي، وجهه الى رئيس مجلس الوزراء، نص اقترح فيه على مجلس الوزراء بجعل يوم السبت من كل أسبوع دواما رسميا للطلبة، مع إلزام المعلمين والمدرسين بتعويض الطلبة بساعات إضافية وبحسب تقدير إدارات المدارس في ما يتعلق بالصفوف المنتهية.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الإثنين (17 شباط 2020) المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمال بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005.

وذكرت الأمانة في بيان، أن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد و

بغداد اليوم- بغداد

رأت رئيسة لجنة التعليم العالي النيابية النائبة غيداء كمبش، الاثنين، ان اكثر من 2000 من اصحاب الشهادات العليا في ديالى يواجهون مصيرا مجهولا، فيما كشفت عن أربعة أسباب تقف وراء "مأساتهم".

وقالت كمبش في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الإثنين (17 شباط، 2020) بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع.

وحصلت (بغداد اليوم)، على إعمام صادر عن محافظ بغداد، إلى مدريتي تربية الرصافة والكرخ، جاء فيه: "تقرر اتمام إجراءات التعاقد للمحاضر

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