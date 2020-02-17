الأسد يعلن في كلمة له ’’انتصار’’ سورية وفشل مخططات التقسيم

2020/02/17 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن الرئيس السوري، بشار الاسد، الاثنين (17 شباط 2020)، انتصار بلاده على مخططات التقسيم التي حاول...





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