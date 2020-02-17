بعد حظر ملاعب إيران والـ”كورونا”.. ما مصير مباريات العراق في تصفيات كأس العالم

2020/02/17 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفادت مصادر كروية عدة، اليوم الاثنين، ان عدة سيناريوهات تواجه الاتحاد الاسيوية في التعامل مع مواعيد وأماكن مباريات تصفيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 للمجموعة الثالثة.وقالت المصادر لـ”يس عراق”، ان “أستمرار الحظر على ملاعب الكرة الإيرانية فإن منتخب ايران قد يضطر الاتحاد الايراني الى اختيار الامارات […]

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