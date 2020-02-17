الحداد: رئاسة البرلمان لم تتسلم أسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة

2020/02/17 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

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أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، عدم تلقي البرلمان اسماء وسير المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة.

وأوضح الحداد في تصريح، ان هيئة رئاسة البرلمان لم تصلها لغاية الآن، اسماء أعضاء الكابينة الوزارية أو سيرهم الذاتية، والتي يتم على اثرها تحديد موعد لعقد الجلسة الخاصة بتمريرها، ومنحها الثقة عبر التصويت عليها، مشيرا الى ضرورة أن تتمتع حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالتوازن، وان تمثل جميع مكونات العراق وفق قاعدة الشراكة الوطنية.

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