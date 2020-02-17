موقع امريكي: واشنطن نشرت 20 الف جندي في الشرق الاوسط منذ الربيع الماضي

2020/02/17 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لموقع بوبيولر ريزستنس الأميركي، عن زيادة الولايات المتحدة الأميركية لعدد قواتها في الشرق الأوسط بمقدار عشرين ألف جندي منذ الربيع الماضي.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تستخدم الحروب لتبرير المزيد من النزعة العسكرية في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى امتلاك اميركا ثمانمئة قاعدة تغطي جميع أنحاء العالم، مرجحا زيادة في الميزانيات العسكرية الإجمالية في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف التقرير، أنه في الواقع استخدمت الولايات المتحدة عدائها مع إيران لتبرير زيادة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بمقدار عشرين ألف جندي منذ الربيع الماضي.

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