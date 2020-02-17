الزاملي: لا يوجد أي اتفاق بين محمد توفيق علاوي والتيار الصدري بشأن منح الأخير مناصب

2020/02/17 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، حقيقة منح التيار مناصب وزارية ودرجات خاصة، في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وفقاً لم تم تداوله.

وقال الزاملي، إنه لا يوجد اي اتفاق أو مباحثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتيار الصدري، بشأن منحه مناصب كأمانة بغداد او وكيل وزير الداخلية او مناصب وزارية اخرى حسب ما قيل، فالتيار نأى بنفسه عن هذه الحكومة، وهو حالياً فقط يحاول ان يدعمها لكي تنجح إذا كانت حكومة مستقلين وبعيدة عن المحاصصة.

وأكد الزاملي، ان التيار الصدري ليس له اي منصب في حكومة محمد توفيق علاوي، وزارية او درجات خاصة اخرى، مؤكدا ان التيار الصدري، ليس له اية علاقة بترشيح أية شخصية عسكرية او مدنية لأية وزارة او منصب في حكومة علاوي.

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