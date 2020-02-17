المسعودي: قوى سياسية تحاول تمديد عمر حكومة عادل عبد المهدي

2020/02/17 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون، وجود محاولات من قوى سياسية لتمديد عمر حكومة عادل عبد المهدي، للحفاظ على مكتسباتها.

وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، إن حكومة المكلف محمد توفيق علاوي لا تعتبر حكومة تحالف سائرون كما يحاول البعض تصوير ذلك، ولجميع الكتل السياسية الحرية في التصويت على كابينته الوزارية من عدمها.

وأضاف المسعودي، أن التصويت على كابينة علاوي يعتمد على المتبنيات السياسية للكتل، ولن يقدم علاوي كابينته إلا بعد الحصول على ضمانات لتمريرها، سواءً كانت كاملة أو نصف.

وحول ما يجري الحديث عن محاولة قوى إطالة عمر حكومة عادل عبد المهدي عبر عرقلة التصويت على حكومة علاوي، أكد النائب في تحالف سائرون، أن أغلبية الكتل تدعم التغيير الإيجابي، مع وجود قوى تحاول تمديد حكومة عبد المهدي، ليس حبا بها ولكن للمحافظة على مكتسباتها، ورغبتها بإدامة المشكلات في البلد.

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