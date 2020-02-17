رئيس كتلة يكشف عن أبرز مجريات اجتماع علاوي مع قادة الكتل تمهيداً لطرح كابينته أمام البرلمان

2020/02/17 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يوناد كنا، الإثنين (17 شباط، 2020) عن أبرز مجريات خلال اجتماع رئي...





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