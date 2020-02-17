سلام إبراهيم - أتحاد الأدباء العراقي قليلا من المستحة قليلا من الضمير

2020/02/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم كلمة حول بيان أتحاد الأدباء العراقي بشأن وزارة الثقافةأتحاد الأدباء العراقي قليلا من المستحةقليلا من الضميرأصدر اتحاد الأدباء العراقي يوم أمس 16-2-2020 بياناً بائساً على شكل رسالة موجهه إلى المكلف برئاسة الوزراء "علاوي" مرشح المليشيات والأحزاب وإيران، تحذره من خبر مسرب بتكليف شخصية ليس له علاقة بالأتحاد حسب تعبيرهم في تشكيلته الوزارية التي لم يقدمها بعد للبرلمان، ومصورين بخيال ......

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