الشرطة يخسر امام الوحدة الاماراتي بهدف قاتل وأنتقادات لسوء ارضية فرانسو حريري

2020/02/17 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فشل نادي الشرطة العراقي في اجتياز حاجز ضيفه الوحدة الاماراتي وخسر في الدقائق الاخيرة بهدف دون رد، في إطار مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الأولى.15 دقيقة على ركلة البداية ⏰!#الشرطة_الوحدة#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/8VUWbUspAb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 17, 2020 ولم تمنع حماسة المباراة بعض المتابعين من انتقاد سوء ارضية الملعب.مع […]

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