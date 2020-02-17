العشرات من قوافل الدعم تصل ساحة الحبوبي في الناصرية

2020/02/17 | 20:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصلت العشرات من قوافل الدعم للمعتصمين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مساء اليوم الاثنين، من مختلف اقضية ونواحي محافظة ذي قار في اطار دعم استمرار المتظاهرين.وقال مراسل "كلكامش برس" ان العشرات من المركبات توافدت من مختلف مناطق محافظة ذي قار على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في اطار دعم المتظاهرين لاستمرارهم بالاعتصام حتى تحقيق المطالب.وأضاف انها قامت بتوزيع وجبات الطعام ومياه الشرب على خيام الاعتصام، مشيرا إلى أن جميع تنسيقيات الأقضية والنواحي لديها خيام اعتصام في الساحة تعمل على إدامة الزخم وتنظيم الفعاليات المختلفة.

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