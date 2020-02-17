موبوكو يطيح بالشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

2020/02/17 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على الشرطة العراقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين.وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 88، بتوقيع الوافد الجديد بول-خوسيه موبوكو بضربة رأسية.ورفع التعادل رصيد الوحدة إلى 4 نقاط، بعدما تعادل 1/1 مع الأهلي السعودي في الجولة الماضية، في حين ظل رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.

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