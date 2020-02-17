2020/02/17 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصدر نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بيانًا رسميًا للرد على تسريبات الصحافة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية والتي كشفت عن تآمر الإدارة ضد ثنائي الفريق الأول، ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.وادعت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، تعاقد برشلونة مع شركة مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة نجمي الفريق السابق ذكرهما وتوجيه الرأي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرد على انباء التآمر على ميسي وبيكيه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرد على انباء التآمر على ميسي وبيكيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).