صحة نينوى لـ”العهد نيوز”: سيتم افتتاح ثلاث مستشفيات رغم قلة التخصيصات في الموصل

2020/02/17 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي، اليوم الاثنين،عن قرب افتتاح ثلاث مستشفيات رئيسية في جانبي الموصل رغم قلة التخصيصات المالية وحجم الدمار في المدينة .وقال الطائي في حديث لـ” العهد نيوز” بانه سيفتح ثلات مستشفيات رئيسية في الموصل منها مستشفى السلام في الجانب الايسر والمستشفى الجمهوري والالماني في الجانب […]

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