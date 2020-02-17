صحة الإقليم تخضع 8 عائدين من الصين للرقابة الصحية لمدة 14 يوما

2020/02/17 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامن حسين، عن وضع عدد من القادمين من الصين، تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار حسين في مؤتمر صحفي، الى إخضاع ثمانية أشخاص الى المراقبة الصحية، لمدة أربعة عشر يوما، من أصل مئة وأربعة عادوا بصورة غير مباشرة من الصين، كان من بينهم ستة وستون عراقيا، إضافة الى ثمانية وثلاثين صينيا، فيما تم السماح للباقين بالعودة الى منازلهم، لعدم ظهور اية اعراض للإصابة بالفيروس عليهم.

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