2020/02/17 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، عن إفشال مخططات داعشية بفضل فطنة الاجهزة الاستخبارية ونباهة ووطنية المتظاهرين.

وقال ابو رغيف، إن تنظيم داعش الارهابي منهك ومتعب ويمر الآن بحالة تشظي وتشرذم، وهو لا زال يملك القدرة على إعادة تسويق نفسه والجذب والانتماء ولكن لا يمكنه احتلال الأراضي.

وأضاف أن داعش الإرهابي الآن فقد السيطرة، نظراً لما تمتلكه الاجهزة الاستخبارية والمخابرات والأمن الوطني وخلية الصقور والاستخبارات العسكرية من قاعدة معلومات كبيرة جداً من خلالها استطاعت تفكيك التنظيم الإرهابي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاضل أبو رغيف يكشف عن إفشال مخططات داعشية بفضل فطنة الأجهزة الأمنية ونباهة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاضل أبو رغيف يكشف عن إفشال مخططات داعشية بفضل فطنة الأجهزة الأمنية ونباهة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).