نجم الجبوري يكلف نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين يونس بمنصب مدير استثمار المحافظة

2020/02/17 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر محافظ نينوى، نجم عبد الله الجبوري، أمراً إدارياً بتكليف نائب رئيس مجلس المحافظة، نورالدين يونس حسين، مديرا لهيأة الاستثمار في المحافظة بالوكالة.

وحصلت التغيير على وثيقة بالأمر الإداري الصادر من مكتب الجبوري، نص على إنهاء تكليف علي عواد صالح من مهام رئيس هيئة استثمار نينوى، وتكليف نورالدين يونس بدلاً عنه بالوكالة.

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