العراق.. انتهاء اجتماع علاوي مع قادة الكتل السياسية

2020/02/17 | 20:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر نيابية عن انتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية. ...

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