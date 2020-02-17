2020/02/17 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عون يتلقى دعوة لزيارة إيران المستقلة / تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين، دعوة من نظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة طهران، نقلها إليه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.ووفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام فإن لاريجاني نقل إلى عون رسالة من روحاني تناولت العلاقات اللبنانية – الإيرانية وسبل تطويرها، كما تضمنت تجديد الدعوة […]

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