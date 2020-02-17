2020/02/17 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية (المستقلة) – منى شعلان/كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تفاصيل دورته الافتتاحية، بما في ذلك تفاصيل البرنامج، وأفلام المسابقة، ومبادرات دعم صناعة السينما، وذلك في مؤتمر صحفي أُقيم في بيت قابل بجدة البلد.ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من 12 إلى 21 مارس 2020 في […]

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