هذا ما يجري في العراق

2020/02/17 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف الراشد سؤال نتعرض له يوميا ونسمعه يتردد علىينا من الاصدقاء والكثير من الناس في الشارع والحي والدائرة والمنطقة ماذا يجري في العراق ولماذا لايكون العراق بلدا مستقر وامنا مثله مثل باقي دول العالم الاخرى ولماذا هذه المصائب والمحن والحروب والحزن لايفارقنا .ان المتابع للشان العراقي ومنذ عام 2003 وحتى يومنا هذا اي مايقارب […]

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