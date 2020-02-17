2020/02/17 | 20:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تحالف الفتح، الاثنين، تحديد جلسة تمرير حكومة محمد علاوي نهاية الأسبوع المقبل ومنحها الثقة، مبينا ان البرلمان بانتظار تقديم الأسماء لدراسة السير الذاتية قبل موعد جلسة.وقال النائب عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الأسبوع المقبل جلسة البرلمان لتمرير حكومة محمد علاوي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية الأسبوع المقبل جلسة البرلمان لتمرير حكومة محمد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).