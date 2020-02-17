2020/02/17 | 20:13 - المصدر: الغد برس

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مقابل مبلغ مالي..



داعش يطلق سراح احد المختطفين الذين تم اختطافهم

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مقابل مبلغ مالي..



داعش يطلق سراح احد المختطفين الذين تم اختطافهم قرب قرة تبة شمال شرقي ديالى

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