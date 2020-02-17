بالفيديو... إلتون جون يوقف حفله الغنائي باكيا بعدما فقد صوته

2020/02/17 | 20:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اضطر المطرب البريطاني الشهير، سير إلتون جون، لوقف حفل غنائي أحياه أمس الأحد، في نيوزيلندا، بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي.

وانفجر جون (72 عاما) في البكاء، بعد أن فقد صوته خلال الحفل الذي أحياه في استاد ماونت سمارت، بمدينة أوكلاند، واكتشاف أنه غير قادر على متابعة الغناء، رغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما اعتذر إلتون جون، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مساء أمس الأحد، لجمهوره الذي حضر الحفل.

وكتب في المنشور يقول "أريد أن أشكر كل من حضر الحفل الليلة في أوكلاند.



شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه".

وأضاف "عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء.



أشعر بخيبة أمل واستياء شديدا وأسف.



بذلت كل ما في وسعي".

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، أن مسعفين ساعدوا المغني البريطاني الشهير، للنزول من المسرح.

يشار إلى أن إلتون جون، حاز على جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية الأسبوع الماضي، عن أغنية قدمها في فيلم "روكت مان"، الذي يروي قصة حياته.

ومن المقرر أن يحيي إلتون جون حفلين آخرين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، ومن المتوقع إقامة هذين الحفلين في موعديهما، لأن الأطباء يثقون في تماثل جون للشفاء، حسبما أفادت قناة (1نيوز) اليوم الاثنين نقلا عن شركة (تشاج إنترنتيمنت) التي تتولى الدعاية للحفلات.

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