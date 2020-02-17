لاريجاني يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

2020/02/17 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، زياد النخالة، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت.واستعرض الطرفان المخاطر المترتبة على “صفقة ترامب”، وما سيتمخض عنها من إنهاء للحق الفلسطيني في فلسطين، وخاصة فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والمخاطر المترتبة التي ستلحق بالأمتين العربية والإسلامية.[…]

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