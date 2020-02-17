بالوثيقة.. قرار جديد من وزارة الداخلية يخص حماية السفارات

2020/02/17 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أقدمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على فك ارتباط مديرية شرطة حماية السفارات عن وزارة الداخلية وربطها مباشرة بالوزير.

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