2020/02/17 | 20:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسد: المكاسب على المعارضة المسلحة لا تعني نهاية الصراع في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد: المكاسب على المعارضة المسلحة لا تعني نهاية الصراع في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد: المكاسب على المعارضة المسلحة لا تعني نهاية الصراع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).