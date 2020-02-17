تعرف على حقيقة زواج نبيلة عبيد من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة

2020/02/17 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف علي حقيقة زواج نبيلة عبيد من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة (المستقلة) – منى شعلان/تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، صور تجمع بين النجمة المصرية نبيلة عبيد ، والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة ، وهما يتبادلان نظرات الحب.وتسببت تلك الصورة إلى إطلاق شائعة زواج الفنانة من المطرب الشعبي ، خلال الساعات الماضية ، […]

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