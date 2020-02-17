2020/02/17 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان اليوم الاثنين, الى تعزيز اواصر التعاون للحيلولة دون خروج العمالة الصينية من العراق لضمان سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا وتكييف بقائهم قانونياً في العراق.وقالت وزارة العمل في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “وزير العمل شدد خلال اجتماعه مع مدير الجنسية العامة اللواء نشأت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تؤكد إلزام العمال الصينيين بعدم مغادرة العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تؤكد إلزام العمال الصينيين بعدم مغادرة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).