2020/02/17 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي يقتسمان صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري أبطال آسيا.. الوحدة والأهلي يشعلان الصراع على قمة المجموعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري أبطال آسيا.. الوحدة والأهلي يشعلان الصراع على قمة المجموعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).