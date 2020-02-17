نائب يكشف موقف البرلمان من الجلسة الطارئة بشأن منح الثقة لحكومة محمد علاوي

2020/02/17 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم الاثنين, عدم تلقيها أي تبليغ بموعد عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وقال النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي لوكالة الانباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “رئاسة البرلمان لم تبلغ لغاية الان بموعد عقد الجلسة الطارئة لمنح الثقة لحكومة علاوي”.وأضاف ان […]

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