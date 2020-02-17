طلعت رضوان - الحداثة بين العرب وإسرائيل

2020/02/17 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان تناول كثيرون من المثقفين المصريين (والعرب) أهمية تعامل الأنظمة العربية وشعوبها، وفق معطيات العصرالحديث..وبصفة خاصة (مفهوم الدولة المدنية) والارتفاع بمستوى العلوم الطبيعية وتنطبيقاتها التكنولوجية.وهذا الموضوع تناوله الباحث المصرى د.نبيل على (1938- 2016) والذى يعتبرمن أهم المتخصصين فى (مجال الكمبيوترونظم المعلومات) ونال درجة الدكتوراه فى (هندسة الطيران) عام1971..وطرح رؤيته عن تطويرالدول ال......

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