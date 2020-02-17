هشام غصيب - إشكالات التنبؤ العلمي

2020/02/17 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_غصيب تتمتّع النظرية العلمية بقدرة تنبّؤية هائلة لا مثيل لها.واختبار التنبّؤات هو الوسيلة الرئيسية لاختبار صحة النظريات.لكنّ التحقق من التنبؤ قد يستغرق وقتاً طويلاً وتوافر شروط قد لا تتوافر إلّا بعد مرور سنوات عديدة وربما قرون.ولنأخذ نظرية النسبية العامة على سبيل المثال.لقد وُضِعت هذه النظرية عام 1915، وتنبّأت أنّ الجاذبية تؤثّر على الأشعة الضوئية بطريقة معينة وبزاوية معينة.وجاء التحقّق ......

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