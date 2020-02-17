2020/02/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إرتفاع الحرارة في الوسط والشمال وإنخفاضها جنوباً بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وانخفاضها في المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء.وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن (الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى صحو الى غائم […]

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