2020/02/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تطالب بتعامل عاجل وحاسم مع القلق الأمني بلاسخارت: إصابة 200 متظاهر في بغداد وكربلاء جراء إستخدام أسلحة الصيد بغداد – قصي منذر أدانت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت استخدام اسلحة صيد الطيور ضد المتظاهرين، مشــــــــــــيرة الى اصابة 200 شخص في بغداد وكربلاء من بينهم 50 في بغداد اصيبوا خلال […]

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