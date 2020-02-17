2020/02/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تتفوّق على نفط ميسان وديربي البصرة للميناء الشرطة تخسر آسيوياً أمام الوحدة وتعقّد حظوظها بغداد – قصي حسن خسر ممثل الكرة العراقية في دوري ابطال اسيا بكـــــــرة القدم 2020 فريق الشرطة بهدف دون رد امام فريق الوحدة الاماراتي، في اللقاء الذي اقيم امس الاثنين على ملعب فرانسو حريري في اربيل لحساب […]

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