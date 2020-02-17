خلف: لا نية لإنهاء التظاهرات بعد تمرير حكومة علاوي

2020/02/17 | 20:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، وجود أي نوايا لانهاء التظاهرات بعد تمرير حكومة محمد توفيق علاوي من قبل البرلمان.وقال خلف في تصريح صحفي تابعته "كلكامش برس" إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون ولا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد دعا في وقت سابق، المتظاهرين إلى الاستمرار بالاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

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