بالفيديو.. اهالي سنجار يطالبون بالافراج عن الايزيدي المحكوم بالاعدام “خالد شمو”.. ما قصته؟

2020/02/17 | 20:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: جدد المئات من اهالي سنجار، اليوم الاثنين، مطالبتهم بالافراج عن الشاب خالد شمو والمحكوم بالاعدام شنقا حتى الموت من قبل القضاء في نينوى لإدانته بارتكاب جريمة قتل.نداء الى جميع الأخوة و الزملاء المحاميين ندعوكم الى الأنضمام الى الفريق الذي سنشكله يوم غد لمتابعة قضية الأخ ( خالد شمو سرحان […]

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