نائب عن سائرون يبين سبب تعطيل عمل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور

2020/02/17 | 20:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بين النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاثنين، سبب تعطيل عمل اللجنة النيابية المكلفة بتعديل بنود الدستور رغم تشكلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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